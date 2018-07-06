Лопес Обрадор, как ожидается, продолжит практику страхования от падения цен на нефть — СМИ

МЕХИКО , 6 июн /ПРАЙМ/. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор, очевидно, продолжит практику страхования от падения цены на нефть, заявил агентству Блумберг его советник.

Страхование рисков в рамках программ государства и самой компании Pemex «работает отлично» и, скорее всего, не будет отменено, сообщил член команды Лопеса Обрадора Абель Иберт.

"Формула расчета цены нефти очень стабильная, а использование инструмента хеджирования снижает неопределенность на финансовых рынках. Энергополитика обсуждалась в целом, и страхование не упоминалось отдельно в рамках встречи переходной группы во вторник", — сказал он.

Правительство Мексики с 1990 года приобретает страховку от низких цен на нефть, а в 2017 году Pemex впервые заключила собственное соглашение о страховании от снижения цен на нефть до 42-37 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что Pemex планирует застраховаться от падения цен на нефть в 2019 году ниже 51 доллара за баррель. Программа хеджирования может начаться в сентябре и затронуть до трети добываемой компанией нефти.