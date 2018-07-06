Ещё
Лопес Обрадор, как ожидается, продолжит практику страхования от падения цен на нефть — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лопес Обрадор, как ожидается, продолжит практику страхования от падения цен на нефть — СМИ 

Прайм 6 июля 2018
МЕХИКО, 6 июн /ПРАЙМ/. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор, очевидно, продолжит практику страхования от падения цены на нефть, заявил агентству Блумберг его советник.
Страхование рисков в рамках программ государства и самой компании Pemex «работает отлично» и, скорее всего, не будет отменено, сообщил член команды Лопеса Обрадора Абель Иберт.
"Формула расчета цены нефти очень стабильная, а использование инструмента хеджирования снижает неопределенность на финансовых рынках. Энергополитика обсуждалась в целом, и страхование не упоминалось отдельно в рамках встречи переходной группы во вторник", — сказал он.
Правительство Мексики с 1990 года приобретает страховку от низких цен на нефть, а в 2017 году Pemex впервые заключила собственное соглашение о страховании от снижения цен на нефть до 42-37 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что Pemex планирует застраховаться от падения цен на нефть в 2019 году ниже 51 доллара за баррель. Программа хеджирования может начаться в сентябре и затронуть до трети добываемой компанией нефти.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" по транзитным тарифам на $11,6 млрд Представители IT-бизнеса лидируют в списке самых богатых людей по версии Блумберг Минфин РФ планирует сокращение расходов на 2019 год, включая оборону и здравоохранение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Посидим дома: почему россияне не едут за границу41
Россия может остаться без военного транспортника54
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа28
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение