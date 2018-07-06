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Рубль снижается на открытии торгов
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Рубль снижается на открытии торгов 

Газета.Ru 6 июля 2018
На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.
В частности, курс доллара вырос на 3 коп. и составил 63,15 руб.
Курс евро вырос на 15 коп., до 73,94 руб.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.
Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,11%, составив $73,02 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,14%, до $77,28 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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