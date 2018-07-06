Фонд развития Дальнего Востока забрал деньги из «Почта банка»

Фонд развития Дальнего Востока в марте забрал из «Почта банка» депозит на 3 млрд руб., следует из его отчетности по российским стандартам. Эти деньги фонд держал в банке год, и на них «Почта банк» должен был выдавать льготные кредиты тем, кто получает дальневосточный гектар.

К концу 2017 г. было одобрено 44 000 заявок на дальневосточный гектар, получатели оформили 24 кредита на общую сумму 4,5 млн руб., приводил ТАСС данные Минвостокразвития.

Фонд забрал деньги, поскольку истек срок депозита, объясняет первый зампред правления «Почта банка» Георгий Горшков . Об этом же говорит и представитель фонда: эти деньги стали «финансовым рычагом, который позволил „Почта банку“ запустить программу», и сейчас банк развивает ее сам.

Однако банк учитывал эти деньги на счете для депозитов компаний со сроком более трех лет. При подготовке российской отчетности используются сроки, прописанные в договоре, говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков . Скорее всего, в договоре была возможность досрочно снять депозит, полагает он. С ним согласен аналитик АКРА Кирилл Лукашук . Отток 3 млрд руб. при запасе ликвидности «Почта банка» (ликвидные активы покрывают более 30% привлеченных средств) не окажет существенного влияния на банк, указывает Волков.

По условиям программы банк выдает кредиты под 8,5–10,5% годовых. Сколько «Почта банк» платил за депозит фонду, представитель банка не раскрыл. В интервью «Ведомостям» предправления «Почта банка» Дмитрий Руденко говорил, что депозит не бесплатный, но «какая-то маржа остается».

Ставка депозита даже в районе ключевой ставки ЦБ (в апреле 2017 г., когда банк получил депозит, составляла 9,75%. — «Ведомости») — экономически привлекательная для банка история, объясняет Лукашук, особенно если говорить о длинных депозитах.

«Почта банк» продолжает участвовать в программе льготного кредитования, сказал Горшков: для финансирования программы банк использует свои средства. Помимо «Почта банка» (был единственным, кто получал депозит) кредиты получателям гектаров выдают Россельхозбанк , «Восточный», Алмазэргиэнбанк и « МСП банк », говорится на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сотрудник одного из них рассказал, что эти кредиты никак не субсидируются государством, а агентство попросило банки разработать специальный продукт для получателей гектара. Ставка по таким кредитам не отличается от ставок для других категорий клиентов, указывает он.