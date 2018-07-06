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Суд в Москве рассмотрит иск пенсионного фонда «Будущее» к банку «Траст»
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Суд в Москве рассмотрит иск пенсионного фонда «Будущее» к банку «Траст» 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу продолжит рассмотрение иска негосударственного пенсионного фонда «Будущее» (входит в финансовую группу «Будущее» бизнесмена Бориса Минца) о взыскании с банка «Траст» около 12,6 миллиарда рублей убытков, связанных с обесцениванием принадлежащих истцу акций банка «ФК Открытие».
Как ранее пояснил в суде представитель НПФ «Будущее», владеющего 4,1% санируемого банка «ФК Открытие», 28 августа 2017 года доля банка «Траст» вместе с его аффилированными лицами в банке «ФК Открытие» превысила 75%, в связи с чем у «Траста» возникла обязанность направить обязательное предложение о выкупе акций «Открытия» миноритарным акционерам. Истец сослался на материалы проверки ЦБ, из которых следует, что 28 августа «Траст» приобрел НПФ РГС, владевший акциями «Открытия», после чего был пересечен 75%-ный порог и возникла обязанность по направлению оферты.
По словам представителя «Будущего», в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет акций более 12 миллиардов рублей или даже больше, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Как заявил ранее представитель НПФ, после принятия решения о санации «Открытия» его капитал был снижен до 1 рубля, а пакет «Будущего» стал стоить соответственно 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с «Траста» свои убытки, причиненные ненаправлением оферты на выкуп акций «Открытия».
Ответчик ранее заявил в суде, что «Траст» категорически не согласен с заявленными требованиями. По его словам, у суда есть основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики. Как пояснил представитель банка, суды в подобных спорах поддерживают иной механизм защиты прав миноритариев. В частности, по словам ответчика, акции преобладающего акционера, превышающие пороговое значение, не учитываются при голосовании, и только после направления оферты не согласные с ценой выкупа миноритарии могут требовать возмещения убытков или установления справедливой цены.
Представитель «Траста» также заявил, что у банка не возникло обязательства по направлению обязательного предложения, так как превышение порогового значения произошло в результате действий третьих лиц, а если даже считать, что обязательство возникло, подчеркнул ответчик, в настоящее время оно прекратилось в связи с санацией «Открытия».
Истцами помимо НПФ «Будущее» в этом деле выступают также управляющие компании «ИДжи Кэпитал Партнерс» и «Север эссет менеджмент». ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие». Это стало первой санацией с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером «ФК Открытие».
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