США оштрафовали Credit Suisse на $77 млн за коррупцию

Москва , 5 июля — «Вести. Экономика». Американские власти предъявили штраф швейцарскому банку Credit Suisse в размере $77 млн за прием на работу детей чиновников Китая в гонконгском отделении банка.

Как отмечается в сообщении министерства юстиции США , в Credit Suisse признали, что в период с 2007 по 2013 гг. в филиале банка в Гонконге поддерживалась практика найма на работу сотрудников, связанных с важными госслужащими или топ-менеджерами клиентских компаний. Минюст США обязал швейцарский банк выплатить $47 млн По оценкам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за 7 лет Credit Suisse нанял более 100 сотрудников в Азиатско-тихоокеанском регионе по просьбе иностранных госчиновников. Регулятор предъявил штраф Credit Suisse в $30 млн за нарушение закон о коррупции за рубежом (FCPA).

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В 2016 г. американские власти также применили экстерриториальный принцип законодательства по аналогичным обвинениям по отношению к банку JP Morgan Chase.