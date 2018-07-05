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США оштрафовали Credit Suisse на $77 млн за коррупцию
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США оштрафовали Credit Suisse на $77 млн за коррупцию 

Вести Экономика 5 июля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 июля — «Вести. Экономика». Американские власти предъявили штраф швейцарскому банку Credit Suisse в размере $77 млн за прием на работу детей чиновников Китая в гонконгском отделении банка.
Как отмечается в сообщении министерства юстиции США, в Credit Suisse признали, что в период с 2007 по 2013 гг. в филиале банка в Гонконге поддерживалась практика найма на работу сотрудников, связанных с важными госслужащими или топ-менеджерами клиентских компаний. Минюст США обязал швейцарский банк выплатить $47 млн  По оценкам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за 7 лет Credit Suisse нанял более 100 сотрудников в Азиатско-тихоокеанском регионе по просьбе иностранных госчиновников. Регулятор предъявил штраф Credit Suisse в $30 млн за нарушение закон о коррупции за рубежом (FCPA).
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА]
JP Morgan выплатит США штраф в $264 млн за взятки
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В 2016 г. американские власти также применили экстерриториальный принцип законодательства по аналогичным обвинениям по отношению к банку JP Morgan Chase.
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