МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55%

Оператор МТС объявил «о приобретении через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B. V. 28,63% акций ПАО „МТС-Банк“, входящего в топ-50 российских банков, за 8,27 млрд рублей у ПАО АФК „Система“. В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК „Система“ в капитале МТС Банка соответственно уменьшилась до 43,24% с 71,87%», — сообщила пресс-служба МТС.