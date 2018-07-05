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МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55%
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МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55% 

Rambler News Service 5 июля 2018
Фото: CNews.ru
Дочерняя компания МТС приобрела у АФК Система 28,63% акций МТС Банка за 8,27 млрд рублей, сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Оператор МТС объявил «о приобретении через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B. V. 28,63% акций ПАО „МТС-Банк“, входящего в топ-50 российских банков, за 8,27 млрд рублей у ПАО АФК „Система“. В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК „Система“ в капитале МТС Банка соответственно уменьшилась до 43,24% с 71,87%», — сообщила пресс-служба МТС.
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