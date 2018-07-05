«Газпром» отчитался о своих счетах перед Англией

«Газпром» по требованию английского суда раскрыл информацию об активах компании на территории Англии и Уэльса. Согласие на это компания получила от Минэнерго России

«При этом, безусловно, «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению решения Стокгольмского арбитража», — сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев

По его словам, шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции.

«Газпром» также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с «Нафтогазом Украины», поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями», — резюмировал Медведев.