Удастся ли России повторить рекорд 2017 года по урожаю зерна 

По данным минсельхоза, в России уже собрано 14,2 миллиона тонн зерна (в 2017 году — 1,8 миллиона тонн). Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом почти восьмикратный. Причина столь резкого старта — жаркая погода на юге страны, где уборочная кампания началась на полмесяца раньше обычного. Впрочем, несмотря на такой темп, урожай богатым не будет, предупреждают эксперты. Напомним, что в прошлом году Россия получила небывалый урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн.
Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете снизил прогноз сбора зерна в России в этом году на 6,8 миллиона — до 111,9 миллиона тонн. В свою очередь, директор аналитического центра компании «СовЭкон» Андрей Сизов оценивает новый урожай на уровне в 119,6 миллиона тонн. «Основным фактором риска является погода», — отметил эксперт.
"Урожай снизится до 107-110 миллионов тонн", — пояснил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с "Российской газетой". Но на внутреннем рынке проблем не возникнет иак как в России потребляется 78 миллионов тонн зерна. Более того, на фоне прошлогоднего перепроизводства цены на зерно резко упали, так что производители получат передышку. И на зарубежных поставках смогут неплохо заработать.