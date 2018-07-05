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Денежные переводы мигрантов обеспечили больше 8% ВВП Украины
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Денежные переводы мигрантов обеспечили больше 8% ВВП Украины 

Украина.ру 5 июля 2018
Фото: Украина.ру
По оценке Европейского банка реконструкции и развития, денежные переводы из за рубежа обеспечили 8,5% ВВП страны, а Национальный банк Украины приводит цифру 8,3%, или $9,3 млрд в денежном эквиваленте.
Как уточняет финансовый регулятор, самая большая сумма перечислена из Польши — $3,1 млрд, затем идут Россия — $1,3 млрд и США — $679 млн  Граждане Украины перечислили на Родину через банки $2,6 млрд, через международные платёжные системы — $2,2 млрд, а по неформальным каналам — $4,5 млрд
Польский рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров из-за старения нации и эмиграции молодёжи в Западную Европу. В стране, население которой насчитывает 38 млн человек, работает всего 16 млн Смягчить последствия сложившейся ситуации позволил приток рабочей силы из-за границы. По оценке Союза предпринимателей и работодателей Польши, для стабилизации ситуации необходимо дополнительно привлечь не менее 5 млн сотрудников.
С 2013 по 2016 годы объем средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. При этом на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родным. По данным Национального банка Украины, сумма денежных переводов из Польши выросла в 2,5 раза и составила 8,1 млрд злотых.
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