Денежные переводы мигрантов обеспечили больше 8% ВВП Украины

Как уточняет финансовый регулятор, самая большая сумма перечислена из Польши — $3,1 млрд, затем идут Россия — $1,3 млрд и США — $679 млн Граждане Украины перечислили на Родину через банки $2,6 млрд, через международные платёжные системы — $2,2 млрд, а по неформальным каналам — $4,5 млрд

Польский рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров из-за старения нации и эмиграции молодёжи в Западную Европу. В стране, население которой насчитывает 38 млн человек, работает всего 16 млн Смягчить последствия сложившейся ситуации позволил приток рабочей силы из-за границы. По оценке Союза предпринимателей и работодателей Польши, для стабилизации ситуации необходимо дополнительно привлечь не менее 5 млн сотрудников.

С 2013 по 2016 годы объем средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. При этом на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родным. По данным Национального банка Украины, сумма денежных переводов из Польши выросла в 2,5 раза и составила 8,1 млрд злотых.