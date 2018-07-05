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ФНС направит 2 млрд рублей на создание центра обработки данных в Нижегородской области
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ФНС направит 2 млрд рублей на создание центра обработки данных в Нижегородской области 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы (ФНС) объявила аукцион на строительство второго здания технологической зоны резервного центра обработки данных в Городце Нижегородской области. Начальная цена контракта составляет почти 2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.
"Аукцион в электронной форме пройдет 27 июля, строительные работы должны быть выполнены до 25 декабря 2020 года", — говорится в документе.
Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил реализацию проекта по строительству резервного центра обработки данных УФНС в Городце в 2012 году. В конце 2015 года работу первой очереди проинспектировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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