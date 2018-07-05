Управляющая Усачевским рынком компания откроет гастромаркет на Маросейке

Управляющая Усачевским рынком компания GremmGroup осенью откроет в Москве на улице Маросейка гастромаркет площадью 1,5 тысячи кв.м., рассказал RNS исполнительный директор GremmGroup Александр Альхов.

«Компания ГреммГрупп действительно осенью откроет новый проект гастромаркета на Маросейке…Площадь нового объекта 1,5 тыс. кв.м», — сказал он, не уточнив объем инвестиций в проект.

Альхов напомнил, что компания GremmGroup управляет Усачевским рынком. «Усачевский рынок входит в периметр группы компаний GremmGroup», — уточнил он.

По словам Альхова, название нового гастромаркета пока не определено.

Как рассказали RNS три источника на рынке коммерческой недвижимости, компания рассматривает возможность покупки еще 2-3 площадок для реализации аналогичных проектов.

«Они рассматривают в центре города какие-то проекты, где есть их аудитория — средняя+. Несколько локаций смотрят», — сказал один из источник. Другой источник уточнил, что компания «ищет помещения под рынки, локации площадью 2–3 тыс. кв. м».

Альхов подтвердил, что у GremmGroup стоит задача «в этом году купить ещё 2-3 площадки», объекты на которых будут открыты в течение 4-6 месяцев с момента покупки.

Усачевский рынок — один из старейших рынков Москвы, первые торговые ряды на его месте в районе Хамовников были открыты ещё в 1934 году, говорится на сайте рынка. Современное здание, в котором расположен рынок, было построено в 1976 году, в 2012 году была проведена его реконструкция. В 2017 году здание Усачевского рынка было открыто после мероприятий по реконцепции.