«Газпром» получил согласие Минэнерго РФ на раскрытие информации об активах в Англии и Уэльсе

«"Газпром" выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность. «Газпром» также выполняет все законные предписания судов. Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом», — отметил он.

Медведев добавил, что при этом «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению решения Стокгольмского арбитража.

«Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. «Газпром» также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с «Нафтогазом Украины», поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями», — подчеркнул Медведев.

Как сообщалось ранее, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины

«Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

В конце мая — июне 2018 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства по транзитному контракту.

13 июня апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) принял решение о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, которое не могло быть обжаловано в соответствии с законом Швеции «Об арбитраже». 18 июня «Нафтогаз Украины» представил свои возражения к этому приказу и одновременно признал себя уведомленным по делу об обжаловании решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

28 июня «Газпром» [сообщил] (https://rns.online/energy/SHvedskii-sud-otkazal-Naftogazu-v-otmene-ostanovki-ispolneniya-resheniya-po-sporu-s-Gazpromom-2018-06-28/), что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. В свою очередь «Нафтогаз» [считает] (https://rns.online/energy/Gazprom-oproverg-vozobnovlenie-aresta-aktsii-Nord-Stream-AG-i-Nord-Stream-2-AG-v-SHveitsarii-2018-07-05/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0), что решение апелляционного суда округа Свеа (Швеция) приостанавливает процесс взыскания средств только на территории Швеции.