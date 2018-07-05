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Потеря Крыма обрекла Украину на стагнацию газовой добычи
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Потеря Крыма обрекла Украину на стагнацию газовой добычи 

ФБА «Экономика сегодня» 5 июля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Значительное увеличение объемов добычи газа на Украине невозможно в принципе — считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач.
Украина потребляет значительно меньше газа, чем в 2013 году
Дело в том, что на Украине появилась информация, что ведущие энергетические компании страны обсуждают возможность увеличения добычи газа в стране. В частности, речь идет о продлении специальных разрешений на 39 месторождений природного газа компании ДТЕК бизнесмена Рината Ахметова, которая планирует к 2020 году достичь отметки в 3 млрд общегодовой добычи.
Данные ПАО «Укртрансгаз» говорят о том, что добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 4,2 процента годовых или на 838,2 млн кубов и достигла 20,825 млрд кубов природного газа. При этом, потребление газа на Украине продолжило снижение и составило 28,4 млрд кубов газа, что на 6,3 процента меньше, чем в 2016 году, причем данный тренд сохраняется и в настоящее время.
Данные «успехи» оказались возможными благодаря фактическому свертыванию украинской промышленности — например, в 2013 году Украина потребила 50,358 млрд кубов газа. Впрочем, это далеко не пиковый показатель для этой страны — например, в 1991 года, когда УССР еще была важнейшим компонентом советской экономики, она потребляла 118,1 млрд кубов.
Соответственно, определенные успехи в отказе от «российского газа» на Украине прослеживаются, но выражаются они только в переходе отопительной системы и электрогенерации на уголь, а также в отказе от целых отраслей промышленности.
Развал экономики не спасет Украину от импорта газа
Все это идет одновременно с разрывом торгово-экономических связей между Украиной и Россией, поскольку большая часть продукции украинского машиностроения шло в нашу страну. Теперь на Украине эти предприятия остановились, что сразу вылилось в падение ВВП и резкое сокращение рабочих мест — из-за этого, например, произошел стремительный рост экспорта украинской рабочей силы.
В результате, отказ от газа идет в ногу с отказом Украины от своей национальной промышленности, которая до 2014 года приносила данной стране основной доход. И, в любом случае, выбор Киевом уже сделан, причем, основной вопрос заключается в том, а может ли Украине в рамках дальнейшей деиндустриализации и падения уровня производства хватить собственных запасов.
«Потенциала для роста внутреннего рынка газа на Украине нет. Украина пребывает в тяжелом экономическом положении, а также на эту страну давит требование со стороны МВФ по увеличению внутренних цен на газ», — заключает Гривач.
Все это касается населения и социального сектора, поэтому, как считает эксперт, это, в любом случае, будет и дальше продавливать спрос на газ вниз, но на деле это не приведет к тому, что добыча газа на Украине сравняется с его потреблением.
Украина не сможет поднять добычу газа при текущих тарифах
«Что касается увеличения добычи газа на Украине, которая в рамках такой системы координат должна быть направлена не на увеличение его спроса, а на снижение объемов импорта, то это является бесперспективным проектом», — резюмирует Гривач.
По словам Алексея Игоревича, «заявить — это еще не значит жениться», поэтому для того, чтобы Украине реально увеличить свою внутреннюю добычу, данной стране нужно иметь, во-первых, эффективно функционирующую газовую отрасль, а, во-вторых, большое количество реальных запасов природного газа, а ни первого, ни второго на Украине на сегодня нет.
«Поэтому после небольшого всплеска внутреннего производства за счет повышения базовых цен на газ на Украине ожидается стагнация, поскольку новые инвестиции в эту отрасль украинской экономики больше не придут», — констатирует Гривач.
Данная неприглядная картина отражается на качестве сервиса в области добычи и потребления газа на Украине, а также на состоянии внутренних запасов в этой стране, которые не смогут позволить украинцам покрыть внутренние нужды.
Все украинские рассуждения по газу имеют спекулятивный характер
Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что все эти украинские прожекты по увеличению внутренней добычи газа лишены всяких оснований.
«До событий 2014 года химическая и сталелитейная промышленность Украины закупала порядка 40-45 млрд кубов газа в год. И здесь надо учитывать, что 20 млрд кубов украинцы добывали сами, причем многие из этих газовых объектов были на шельфе возле Крыма, и контроль за ними официальный Киев в настоящий момент потерял», — заключает Суздальцев.
Теперь расклад на Украине изменился — часть промышленности осталась на территории ДНР и ЛНР, а в подконтрольной Киеву части идет процесс деиндустриализации, поскольку многие украинские предприятия были официально признаны «отсталыми».
«Крымские месторождения теперь Украине не подконтрольны, хотя, конечно, возможно какие-то месторождения газа украинцы найдут где-то еще в другом месте, но все это не решит их объективных проблем», — резюмирует Суздальцев.
Даже при условии дальнейшей деиндустриализации страны и деградации структуры народного хозяйства.
«Поэтому даже снижение потребностей не спасет здесь украинцев, из-за чего они сейчас с таким интересом относятся даже к самым экзотичным проектам вроде газопровода TANAP из Азербайджана», — констатирует Суздальцев.
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