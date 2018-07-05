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Ростуризм: У большинства туркомпаний нет каких-либо финансовых проблем
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Ростуризм: У большинства туркомпаний нет каких-либо финансовых проблем 

Авторадио 5 июля 2018
Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Так он прокомментировал ситуацию с «Натали Турс», пишет ТАСС. Накануне компания аннулировала все проданные путевки до конца сентября. По данным Ростуризма, за рубежом находятся около 3 с половиной тысяч туристов, которые покупали путевки у «Натали Турс». Их вернут на родину чартерами в ближайшие 2 недели. Ранее о проблемах в работе заявили и другие туроператоры: «Аврора — БГ» сократил чартерные программы, а компания DSBW вообще приостановила деятельность.
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