Ростуризм: У большинства туркомпаний нет каких-либо финансовых проблем 

Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Так он прокомментировал ситуацию с «Натали Турс», пишет ТАСС. Накануне компания аннулировала все проданные путевки до конца сентября. По данным Ростуризма, за рубежом находятся около 3 с половиной тысяч туристов, которые покупали путевки у «Натали Турс». Их вернут на родину чартерами в ближайшие 2 недели. Ранее о проблемах в работе заявили и другие туроператоры: «Аврора — БГ» сократил чартерные программы, а компания DSBW вообще приостановила деятельность.