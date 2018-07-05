Tinkoff установил автора скандального документа с требованиями к соискателям

В банке Tinkoff заявили, что дискриминационные требования к соискателям, обнародованные в Сети, придумал сотрудник компании. Об этом сообщило издание Tjournal со ссылкой на пресс‐службу финансовой организации.

С какими намерениями он это сделал, в банке не знают. В пресс-службе добавили, на данный момент с ним провели инструктаж об истинных ценностях компании. Решение о его дальнейшей судьбе здесь будет принято в ближайшее время.

Ранее в Сети появилась HR-инструкция банка Tinkoff, в которой содержались откровенно расистские, сексистские и националистические требования к соискателям компании. В частности, в ней говорилось о том, что на работу компания не принимает кавказцев и азербайджанцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, «соискателей, которым нужно молиться в течение рабочего дня», людей с неславянскими фамилиями, представителей негроидной расы и журналистов.