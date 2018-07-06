Предприятие по выпуску изделий из композитных материалов расширит производство поддержке Корпорации МСП

Одно из ведущих предприятий по выпуску напольных покрытий из полимеров ООО «ЭкоПолимеры» ( Обухово Московская область ) получило финансирование на сумму 51,2 млн рублей для приобретения нового оборудования, материалов и сырья. Средства предоставлены Банком «Возрождение» при обеспечении поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы предприятиям предоставляется финансовая поддержка по низкой ставке — малым предприятиям по ставке не выше 10,6% годовых, компания в категории средний бизнес — не выше 9,6% годовых.

Новое оборудование и материалы позволят предприятию на доступных условиях начать выпуск дополнительных видов изделий, увеличить объем производства продукции, удовлетворить спрос на товары предприятия и обеспечить дальнейшее развитие производства.

ООО «Экополимеры» специализируется на производстве изделий из композиционных материалов на основе этиленвинилацитата. В линейке товаров предприятия: профессиональные спортивные покрытия, экологически чистые напольные покрытия для животноводства, коврики для игровых помещений, для туризма и др. Компания также выпускает комплектующие для обуви, стельки, подошвы, а также подложки под ламинат и паркет.

ООО «ЭкоПолимеры» развивает свой научный центр, который разрабатывает новые виды материалов и продукции, а также решает ряд прикладных задач, связанных с их производством.

По состоянию на 06 июля 2018 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 18 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь заемные средства на сумму 23,1 млрд рублей.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 06 июля 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 10,7 тысяч гарантий и поручительств на сумму свыше 189,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 243,1 млрд рублей.