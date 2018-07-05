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Международные резервы Украины за июнь сократились на 1,1%, до $18 млрд
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Международные резервы Украины за июнь сократились на 1,1%, до $18 млрд 

Прайм 5 июля 2018
КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Международные резервы Украины за июнь сократились на 1,1%, до 17,98 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка (ЦБ) страны в четверг.
"Международные резервы Украины составили 17,978 миллиарда долларов по состоянию на 1 июля 2018 года, по предварительным данным. За июнь они сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте", — говорится в сообщении на сайте центробанка.
В частности, по данным регулятора, 562,4 миллиона долларов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 миллиона — обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.
Также 162 миллиона долларов правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение июня.
Сообщается также, что основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 539,4 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что международные резервы Украины за май сократились на 1,6%, или на 301,4 миллиона долларов, и на 1 июня составили 18,1 миллиарда долларов.
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