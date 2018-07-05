Международные резервы Украины за июнь сократились на 1,1%, до $18 млрд

КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Международные резервы Украины за июнь сократились на 1,1%, до 17,98 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка ( ЦБ ) страны в четверг.

"Международные резервы Украины составили 17,978 миллиарда долларов по состоянию на 1 июля 2018 года, по предварительным данным. За июнь они сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте", — говорится в сообщении на сайте центробанка.

В частности, по данным регулятора, 562,4 миллиона долларов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ ), из которых 552,5 миллиона — обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Также 162 миллиона долларов правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение июня.

Сообщается также, что основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 539,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины за май сократились на 1,6%, или на 301,4 миллиона долларов, и на 1 июня составили 18,1 миллиарда долларов.