Спрос на страховые продукты ВТБ в центрах «Ростелекома» вырос в 6,5 раз

За первые четыре месяца 2018 года объем продаж полисов компании ВТБ Страхование в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,5 раза.

Наибольшим спросом у клиентов «Ростелекома» пользуются программы страхования имущества «Привет, сосед!» (доля продаж составила 63%) и гаджетов — «Портативная+» и «Продленная гарантия» (доля 26%). Остальные продажи пришлись на полисы страхования телекоммуникационной техники («Телекоммуникация»), а также жизни и здоровья при несчастных случаях («Отличная защита»).

Средняя стоимость полиса страхования имущества составила 1,2 тыс. рублей, гаджетов — 1 тыс. рублей.

«Мы рады, что благодаря сотрудничеству с ВТБ Страхование предлагаем нашим клиентам широкий выбор страховых продуктов. Потому что наша задача — сделать офисы продаж мультисервисными, с максимальным набором удобных сервисов, чтобы наши клиенты не тратили свое время и могли получить нужные услуги в одном месте — в центрах продаж и облуживания «Ростелекома», — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы».

«Спрос на страховые продукты со стороны частных лиц растет, причем по всем направлениям бизнеса. Это связано с тем, что люди стали более осознанно подходить к финансовым вопросам: наличие страхового полиса позволяет избежать непредвиденных расходов в будущем», — прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Страхование Сергей Конкин