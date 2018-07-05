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Спрос на страховые продукты ВТБ в центрах «Ростелекома» вырос в 6,5 раз
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Спрос на страховые продукты ВТБ в центрах «Ростелекома» вырос в 6,5 раз 

АиФ 5 июля 2018
Фото: АиФ
За первые четыре месяца 2018 года объем продаж полисов компании ВТБ Страхование в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,5 раза.
Наибольшим спросом у клиентов «Ростелекома» пользуются программы страхования имущества «Привет, сосед!» (доля продаж составила 63%) и гаджетов — «Портативная+» и «Продленная гарантия» (доля 26%). Остальные продажи пришлись на полисы страхования телекоммуникационной техники («Телекоммуникация»), а также жизни и здоровья при несчастных случаях («Отличная защита»).
Средняя стоимость полиса страхования имущества составила 1,2 тыс. рублей, гаджетов — 1 тыс. рублей.
«Мы рады, что благодаря сотрудничеству с ВТБ Страхование предлагаем нашим клиентам широкий выбор страховых продуктов. Потому что наша задача — сделать офисы продаж мультисервисными, с максимальным набором удобных сервисов, чтобы наши клиенты не тратили свое время и могли получить нужные услуги в одном месте — в центрах продаж и облуживания «Ростелекома», — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы».
«Спрос на страховые продукты со стороны частных лиц растет, причем по всем направлениям бизнеса. Это связано с тем, что люди стали более осознанно подходить к финансовым вопросам: наличие страхового полиса позволяет избежать непредвиденных расходов в будущем», — прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Страхование Сергей Конкин.
Получить информацию о полисах страхования можно в центрах продаж и обслуживания в Курске по адресу: Красная площадь,8 (филиал ПАО «Ростелеком») и ул. К. Маркса, 68 (ТРЦ «Мегагринн», первый этаж)
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