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На групповом этапе ЧМ-2018 болельщики потратили около 17 млрд рублей
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На групповом этапе ЧМ-2018 болельщики потратили около 17 млрд рублей 

АиФ 5 июля 2018
Фото: АиФ
ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов в городах-участниках чемпионата мира по футболу. Статистика показала, что наибольший рост операций по картам произошел в Сочи.
В ходе исследования специалисты изучали транзакционную активность клиентов в местах, где установлены pos-терминалы банка. Траты анализировались в категориях «Бары/рестораны», «Отели», «Сувениры», и «Транспорт».
Согласно полученным данным, во время проведения группового этапа общее число операций по картам в городах-участниках чемпионата мира превысило 10 млн Средний чек составил 1,7 тыс. рублей. Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Транспорт» (14 млрд рублей). На втором месте по размеру трат — места общественного питания: здесь футбольные фанаты потратили 3,2 млрд рублей. Далее следуют отели (486 млнруб.) и сувенирные лавки (60 млнруб.).
Среди городов по объему трат лидирует Москва (16,2 млрд рублей). По данным банка, в данном регионе только оборот в категории «Отели» вырос в 1,6 раза (до 444 млн рублей), в барах и ресторанах — в 1,3 раза (до 2,8 млрд рублей).
Вторым в списке с большим отрывом стал Екатеринбург, где во время группового этапа объем транзакций достиг 211 млн рублей. На третьем месте расположилась Казань. В этом городе за время чемпионата болельщики оставили около 146 млн рублей. В Санкт-Петербурге фанаты потратили почти 68 млн рублей, в Волгограде — 64 млн, в Калининграде — 50 млн, в Нижнем Новгороде — около 38 млн, в Самаре — 32 млн, а в Саранске — 5 млн руб.
В Сочи зафиксирован наибольший прирост операций по картам. В данном регионе только в категории «Отели» оборот увеличился почти в шесть раз. Общий объем операций во время группового этапа ЧМ на курорте составил 43 млн рублей.
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