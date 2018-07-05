«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» обсуждают целесообразность слияния энергоактивов

"На сегодняшний день мы находимся только в начальной стадии — про то, чтобы поговорить, посмотреть активы. Они наши посмотрят активы, но мы еще только поговорили, скажем так", — сказал он.

" [Идет] обсуждение возможности и целесообразности [сделки], — добавил Федоров.

Сроки завершения обсуждения не определены, сказал он.

В мае владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов, а Федоров сообщил в интервью ТАСС, что холдинг получил и анализирует предложение об их объединении.

"Ренова" и ее владелец Вексельберг были включены в санкционный список минфина США (SDN-лист) в начале апреля. Это означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан вести с компанией любой бизнес.