«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» обсуждают целесообразность слияния энергоактивов 

ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и группа компаний «Ренова» обсуждают целесообразность слияния активов «Газпром энергохолдинга» с входящей в «Ренову» энергокомпанией «Т Плюс», сообщил глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров журналистам.
"На сегодняшний день мы находимся только в начальной стадии — про то, чтобы поговорить, посмотреть активы. Они наши посмотрят активы, но мы еще только поговорили, скажем так", — сказал он.
" [Идет] обсуждение возможности и целесообразности [сделки], — добавил Федоров.
Сроки завершения обсуждения не определены, сказал он.
В мае владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов, а Федоров сообщил в интервью ТАСС, что холдинг получил и анализирует предложение об их объединении.
"Ренова" и ее владелец Вексельберг были включены в санкционный список минфина США (SDN-лист) в начале апреля. Это означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан вести с компанией любой бизнес.
"Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.