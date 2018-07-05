В Башкирии лесопромышленники получат субсидии на приобретение техники

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Мы должны существенно повысить вклад лесной отрасли в развитие экономики нашей республики. Сегодня этот показатель составляет лишь 1,6%. Недозагрузка производственных мощностей лесной отрасли приводит к недополученнию до 1,5 млрд рублей налоговых отчислений в год. При этом осваивается лишь треть расчетной лесосеки, а это крайне мало, — сказал премьер-министр правительства Рустэм Марданов

В правительстве уточнили, что лесная отрасль приносит сегодня прибыль в 14 млрд рублей. Планируемый объем бюджетных ассигнований с 2018 до 2022 год составит 600 млн рублей. Предлагаемая мера господдержки предприятий лесопромышленного комплекса позволит дополнительно привлечь инвестиции на обновление лесозаготовительной и лесовозной техники в объеме около 2 млрд рублей. Согласно прогнозам, эти меры позволят создать не менее 2 тысяч новых рабочих мест в лесной отрасли и увеличить налоговые отчисления во все уровни бюджетов на 4,5 млрд рублей в год.

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