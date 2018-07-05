Верховный суд объяснил, как оспаривать крупные сделки

— Принятое постановление пленума Верховного суда крайне важно для участников делового оборота, — пояснил «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — Оно позволит добросовестным участникам хозяйственных отношений совершать сделки, не опасаясь последующего оспаривания по надуманным причинам. При этом разъяснения позволят бороться со злоупотреблениями, связанными, например, с попытками незаконного вывода активов.

Сегодня документ публикует "Российская газета" . Например, в постановлении указывается, что срок исковой давности по требованиям о признании крупных сделок недействительными составляет один год. Что это значит? У тех, кто не согласен, будет не так уж много времени на размышление. Исключение составляют ситуации, когда информация о сделке скрывалась.

Нередко акционеры поднимают скандал, мол, все сделано неправильно, нельзя было продавать то, что продано, и покупать, что куплено. Иногда возникают подозрения, что все затевалось лишь для того, чтобы вывести активы. Однако бывает и так, что все было законно и правильно, а скандалы просто тормозят дело. Разъяснения Верховного суда позволят находить разумный баланс.

Еще один нюанс: в голосовании по вопросу об одобрении сделки не вправе принимать участие юридические лица, которые находятся под контролем заинтересованных лиц. Эксперты обычно про таких говорят: «аффилированные лица». Но в данном случае они скорее играют роль подставных компаний, с помощью которых некто заинтересованный хочет увеличить нужные ему голоса.