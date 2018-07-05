Cуд запретил «РГС-жизни» отчуждать объекты недвижимости по иску «РГС-недвижимости» 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании «РГС-жизнь» отчуждать ряд объектов недвижимости по иску компании «Росгосстрах-недвижимость» на 1,9 млрд рублей, следует из материалов суда.
«Запретить «СК „РГС-Жизнь“ совершать сделки по отчуждению объектов недвижимого имущества, а также запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу производить регистрационные действия в отношении недвижимого имущества…», — говорится в материалах, в которых также приводится список конкретных объектов.
Ранее компания «РГС Недвижимость» подала в Арбитражный суд иск к страховой компании «РГС-Жизнь» на 1,9 млрд рублей. Позже в «РГС-Жизнь» заявили, что иск на 1,9 млрд рублей связан с объектом недвижимости, который был приобретён компанией в первой половине 2016 года с инвестиционными целями на рыночных условиях. В «РГС-Жизнь» отмечали, что планируют отстаивать свою позицию в суде в соответствии с законами РФ.