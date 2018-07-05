За период группового этапа ЧМ болельщики потратили в Самаре более 32 млн рублей

Траты анализировались в категориях «Бары/рестораны», «Отели», «Сувениры», и «Транспорт», озвучили в банке ВТБ

Сообщается что по данным банка во время проведения группового этапа общее число операций по картам в городах-участниках чемпионата мира превысило 10 млн рублей. Средний чек составил 1,7 тыс. рублей. Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Транспорт» (14 млрд рублей).

На втором месте по размеру трат — места общественного питания: здесь футбольные фанаты потратили 3,2 млрд рублей. Далее следуют отели (486 млн руб.) и сувенирные лавки (60 млн рублей).

Среди городов по объему трат лидирует Москва (16,2 млрд рублей). По данным ВТБ, в данном регионе только оборот в категории «Отели» вырос в 1,6 раза (до 444 млн руб.), в барах и ресторанах — в 1,3 раза (до 2,8 млрд рублей).

Вторым в списке с большим отрывом стал Екатеринбург , где во время группового этапа объем транзакций достиг 211 млн рублей. На третьем месте расположилась Казань . В этом городе за время чемпионата болельщики оставили около 146 млн рублей. В Санкт-Петербурге фанаты потратили почти 68 млн руб., в Волгограде — 64 млн руб., в Калининграде — 50 млн руб., в Нижнем Новгороде — около 38 млн руб., в Самаре — 32 млн руб., а в Саранске — 5 млн рублей.