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Завод «Звезда» подал иск к «Интерфаксу» из-за новости о хищениях на предприятии
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Завод «Звезда» подал иск к «Интерфаксу» из-за новости о хищениях на предприятии 

Rambler News Service 5 июля 2018
Дальневосточный завод «Звезда», который строит консорциум, включающий «Роснефть», «Газпромбанк» и «Роснефтегаз», направил иск к информационному агентству «Интерфакс» после публикации новости о хищениях на заводе, сообщил RNS официальный представитель «Роснефти» Михаил Леоньев.
Он не стал комментировать детали иска. Из картотеки арбитражных дел следует, что иск направлен 28 июня в арбитражный суд города Москвы.
Ранее Леонтьев заявлял RNS, что публикация о хищениях на судоверфи «Звезда» является провокаций против «Роснефти».
«На самом деле это провокация, и все признаки провокации есть. Хотя формально «Роснефть» не упомянута, все понимают, что это наш проект. Все мы знаем, как агентства любят бэкграунды, но здесь мы ничего такого не видим. У меня такое ощущение, что просто были проведены консультации с юридической службой на предмет возможных исков. Это провокация, направленная на чисто демагогический политический резонанс. Это пример того, как можно любую новость превратить в инструмент нанесения ущерба деловой репутации», — говорил Леонтьев.
Он также отмечал, что «Роснефть» готова поддержать обращение судоверфи «Звезда» в суд за защитой деловой репутации.
Ранее агентство «Интерфакс», со ссылкой на собственный источник сообщило, что правоохранительные органы установили, что при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей. По данным агентства, один из ключевых фигурантов дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США.
В ответ на публикацию в «Роснефти» заявили, что хищения на судоверфи «Звезда» были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», «Газпромбанк», «Роснефтегаз») в капитал ДЦСС.
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