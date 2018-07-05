Глава «Натали Турс» пообещал работать над ошибками

Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что компания будет работать над своими ошибками, и выразил надежду, что у ее туристов все будет хорошо.

В четверг ситуация с деятельностью "Натали Турс" обсуждалась на экстренном заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь". Воробьев покинул заседание спустя полтора часа после его начала, объяснив журналистам, что его вопрос уже заслушали.

" (На заседании сказали, что — ред.) работать надо над ошибками. Я согласен", — сказал глава туроператора.

"У нас есть четкий план действий, мы им занимаемся. Надеемся, что все будет у туристов хорошо", — добавил Воробьев.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь , Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно.