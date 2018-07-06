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Омский агрологистический центр увеличит объем перевалки зерна до 1 млн тонн в год
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Омский агрологистический центр увеличит объем перевалки зерна до 1 млн тонн в год 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Континент Сибирь Online
ОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Калининградская группа компаний «Содружество» вложит в агрологистический центр в Омской области $25 млн — это позволит увеличить мощность перевалки зерна со 160 тыс. до 1 млн тонн в год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.
"Действующий агрологистический центр усилиями омских властей и компании «Содружество» будет расширен до терминала федерального масштаба. Объем планируемых инвестиций составит порядка 25 млн долларов", — говорится в сообщении.
По словам руководителя управления региональных программ компании «Содружество-Сибирь» Александра Педченко, мощность центра увеличится до 1 млн тонн зерна в год. «Омская область станет транспортным узлом Сибири по перевалке зерна для восьми регионов, среди них Северо-Казахстанская область. Мощность перевалки зерна достигнет 1 млн тонн в год», — цитирует его пресс-служба.
Агрологистический центр по перевалке зерна проектной мощностью 160 тыс. тонн в год работает в Омской области с ноября 2015 года. Объем инвестиций составил более 200 млн рублей.
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