Омский агрологистический центр увеличит объем перевалки зерна до 1 млн тонн в год

ОМСК , 6 июля. / ТАСС /. Калининградская группа компаний «Содружество» вложит в агрологистический центр в Омской области $25 млн — это позволит увеличить мощность перевалки зерна со 160 тыс. до 1 млн тонн в год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"Действующий агрологистический центр усилиями омских властей и компании «Содружество» будет расширен до терминала федерального масштаба. Объем планируемых инвестиций составит порядка 25 млн долларов", — говорится в сообщении.

По словам руководителя управления региональных программ компании «Содружество-Сибирь» Александра Педченко, мощность центра увеличится до 1 млн тонн зерна в год. «Омская область станет транспортным узлом Сибири по перевалке зерна для восьми регионов, среди них Северо-Казахстанская область. Мощность перевалки зерна достигнет 1 млн тонн в год», — цитирует его пресс-служба.

Агрологистический центр по перевалке зерна проектной мощностью 160 тыс. тонн в год работает в Омской области с ноября 2015 года. Объем инвестиций составил более 200 млн рублей.