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Рынок акций РФ закрылся падением, Индекс МосБиржи снизился на 0,06%
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Рынок акций РФ закрылся падением, Индекс МосБиржи снизился на 0,06% 

Investing.com Россия 6 июля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок РФ завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, нефти и газа и горнодобывающей промышленности.
На момент закрытия на Московской фондовой бирже Индекс МосБиржи подешевел на 0,06%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Индекс МосБиржи по итогам сегодняшних торгов были акции Яндекс Н. В. (MCX:YNDX), которые подорожали на 89,00 п. (4,00%), закрывшись на отметке в 2.315,00. Котировки НПК Объединенная Вагонная Компания (MCX:UWGN) выросли на 15,0 п. (2,33%), завершив торги на уровне 660,0. Бумаги ОАО ФосАгро (MCX:PHOR) выросли в цене на 43,0 п. (1,89%), закрывшись на отметке 2.320,0.
Лидерами падения стали акции ОАО Мобильные ТелеСистемы (MCX:MTSS), цена которых упала на 11,05 п. (3,84%), завершив сессию на отметке 276,95. Акции ОАО АК АЛРОСА (MCX:ALRS) поднялись на 2,400 п. (2,23%), закрывшись на уровне 105,300, а ОАО Новороссийский МТП (MCX:NMTP) снизились в цене на 0,1050 п. (1,59%) и завершили торги на отметке 6,4950.
На Московской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (100) превысило количество закрывшихся в минусе (89), а котировки 31 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Российский индекс волатильности, который формируется на основе показателей торговли опционами на Индекс МосБиржи, упал на 3,44% до отметки 22.180.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,26%, или 3,30, достигнув отметки $1.255,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 1,15%, или 0,84, до $73,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,25%, или 0,19, до отметки $77,20 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/RUB снизилась на 0,18% до 62,9992, а котировки EUR/RUB повысились на 0,20%, достигнув отметки 73,9375.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 93,79.
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