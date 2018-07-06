Рынок акций РФ закрылся падением, Индекс МосБиржи снизился на 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок РФ завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, нефти и газа и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на Московской фондовой бирже Индекс МосБиржи подешевел на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Индекс МосБиржи по итогам сегодняшних торгов были акции Яндекс Н. В. (MCX:YNDX), которые подорожали на 89,00 п. (4,00%), закрывшись на отметке в 2.315,00. Котировки НПК Объединенная Вагонная Компания (MCX:UWGN) выросли на 15,0 п. (2,33%), завершив торги на уровне 660,0. Бумаги ОАО ФосАгро (MCX:PHOR) выросли в цене на 43,0 п. (1,89%), закрывшись на отметке 2.320,0.

На Московской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (100) превысило количество закрывшихся в минусе (89), а котировки 31 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Российский индекс волатильности, который формируется на основе показателей торговли опционами на Индекс МосБиржи, упал на 3,44% до отметки 22.180.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,26%, или 3,30, достигнув отметки $1.255,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 1,15%, или 0,84, до $73,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,25%, или 0,19, до отметки $77,20 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/RUB снизилась на 0,18% до 62,9992, а котировки EUR/RUB повысились на 0,20%, достигнув отметки 73,9375.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 93,79.