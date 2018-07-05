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Boeing и Embraer договорились о создании СП по производству пассажирских самолетов
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Boeing и Embraer договорились о создании СП по производству пассажирских самолетов 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: Вести Экономика
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing и бразильская Embraer подписали соглашение о взаимопонимании, которое предполагает создание совместного предприятия по производству самолетов гражданской авиации. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.
По его данным, 80% акций будущей компании будут принадлежать Boeing, а 20% — Embraer. Стоимость нового СП оценивается в $4,75 млрд Предполагается, что за 80% акций СП американская корпорация заплатит $3,8 млрд
При этом договоренности по поводу некоторых финансовых деталей сделки еще не достигнуты. Предполагается, что это произойдет до конца 2019 года. Таким образом в ближайшие месяцы переговоры между Boeing и Embraer продолжатся.
Embraer — третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. человек. Наиболее востребованная продукция компании — самолеты, рассчитанные на 70-100 человек. Они эксплуатируются на маршрутах, на которых нецелесообразно использовать крупные лайнеры Boeing или Airbus.
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