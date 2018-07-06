Эксперт назвал политическим пиаром новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT прокомментировал решение «Нафтогаза Украины» подать в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом» Украинская компания оценивает свои претензии в $11,58 млрд без учёта процентов.

По мнению эксперта, сумма, обозначенная «Нафтогазом» , примечательна. Фролов напомнил, что в феврале текущего года Стокгольмский арбитраж уже вынес решение по иску украинской компании к «Газпрому», который касался объёмов транзита газа и расценок на него.

«Нафтогаз» требовал компенсации за недостаточную прокачку и пересмотра тарифов задним числом. Всего они хотели порядка $16 млрд… Суд встал на сторону «Нафтогаза» и присудил «Газпрому» выплатить $4,63 млрд за недопрокаченные объёмы газа, но отклонил требования украинской компании касательно пересмотра тарифов. Если мы вычтем из $16 млрд $4,63 млрд, то примерно и получается та сумма, о которой они сейчас говорят. То есть в принципе суд уже сказал: «Уймитесь!». Но «Нафтогаз» не унимается», — пояснил эксперт.

Фролов добавил, что у нового иска украинской компании нет никаких перспектив.

«Эта тема уже была отработана и нашла своё завершение в феврале текущего года. Не представляю, на что конкретно рассчитывает «Нафтогаз». На Украине сейчас начнётся президентская кампания, а значит, видимо, надо как-то показывать текущему руководству, что оно не черевичками борщ хлебает. Понятно, что в нынешнем положении, когда Стокгольмский арбитраж придумывает санкции там, где они не прописаны, может быть всякое. Но если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более, чем политический пиар», — заключил он.

Ранее «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».