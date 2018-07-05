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«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» об аресте акций
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«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» об аресте акций компании 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, суд только приостановил исключение для этих акций из списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры, говорится в сообщении "Газпрома".
"Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности. По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях", — говорится в сообщении.
"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — отмечается в сообщении.
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