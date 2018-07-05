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Glencore объявил о выкупе акций на $1 млрд
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Glencore объявил о выкупе акций на $1 млрд 

Вести.Ru 5 июля 2018
Фото: EPA
Компания Glencore Plc выкупит свои акции на сумму $1 млрд Это может снизить опасения инвесторов, после того как запрос Минюста США спровоцировал падение акций крупнейшего в мире сырьевого трейдера, сообщает Bloomberg.
Программа выкупа стартует в четверг и продлится до конца года, говорится в заявлении швейцарского трейдера. Акции Glencore подскочили на 4,7%, что стало максимальным ростом с апреля.
Первая часть выкупа акций Glencore на 350 млн фунтов стерлингов ($463 млн) завершится к 7 августа. Citigroup Inc. будет проводить эту программу.
Как сообщали "Вести. Экономика", ранее на этой неделе Министерство юстиции США направило Glencore запрос на предоставление документов об операциях в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 г. по настоящее время.
Действия Минюста связаны с проверкой соблюдения компанией закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и законов США, касающихся отмывания денег.
Сообщения о запросе Минюста спровоцировали резкое падение акций Glencore, сократив рыночную стоимость компании примерно на $5 млрд во вторник.
Выкуп акций "не кажется совпадением и, на наш взгляд, предполагает, что руководство [компании] также считает недавние ценовые движения экстремальными", — цитирует Bloomberg сообщение Barclays Plc.
Glencore пережила непростой год, в основном из-за проблем, связанных с ее бизнесом в Конго, где она управляет гигантскими медными и кобальтовыми рудниками.
Компания сталкивается с возможностью расследования в Великобритании по подозрению во взяточничестве. Внимание британских властей привлекла работа Glencore с Дэном Гертлером, израильским миллиардером и близким другом президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы, рассказали источники Bloomberg в мае.
Акции Glencore торговались по 329,95 пенса к 11:59 мск, восстановив около половины своих потерь с момента объявления о запросе Минюста США.
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