Россельхозбанк снизил ставку по потребительскому кредиту без обеспечения

Теперь клиенты «с улицы» могут получить кредит на срок до года по ставке 12,75—14,75% годовых в зависимости от сумма кредита. При кредитовании на срок более 12 месяцев ставка составит 14,75—16,75% годовых.

Для сотрудников бюджетных организаций и «надежных» клиентов банка (с положительной кредитной историей) ставки остались на прежнем уровне и варьируются от 10% до 16,5% годовых.

Кредиты предоставляются на сумму от 10 тыс. до 750 тыс. рублей. Максимальный срок кредитования составляет 7 лет для бюджетников и «надежных» клиентов банка и 5 лет для прочих клиентов.

Инна Солдатенкова. «При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка вырастет на 4,5 процентного пункта. Залог и поручительство не требуются», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.