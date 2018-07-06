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РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ
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РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
По итогам I полугодия 2018 года портфель привлеченных средств Россельхозбанка по направлению малого и среднего бизнеса превысил 257 млрд рублей. Прирост показателя по сравнению с аналогичной датой 2017 года составил 33%.
Банк предлагает широкую линейку депозитов для размещения временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой. Гибкие условия программ предусматривают возможности периодического получения процентов, пополнения счета и совершения расходных операций.
РСХБ продолжает работу по совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, продолжая демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей.
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