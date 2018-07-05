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Тульский производитель заварных пряников развивает производство при поддержке Банка ВТБ и Корпорации МСП
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Тульский производитель заварных пряников развивает производство при поддержке Банка ВТБ и Корпорации МСП 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: ООО «Сладкий дом»
Один из ведущих тульских производителей кондитерской продукции ООО «Сладкий дом» получил финансирование на сумму 26 млн рублей для приобретения оборудования. Кредитную линию предприятию открыл Банк ВТБ при обеспечении в виде поручительства Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
По условиям Программы предприятия в категории малый бизнес получают финансирование по ставке не выше 10,6%, предприятия в категории средний бизнес — не выше 9,6%.
В результате реализации проекта фабрика расширит линейку выпускаемых изделий, увеличит объем реализации продукции, повысит эффективность производства и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие предприятия.
ООО «Сладкий дом», основанное в 2002 году в Туле, специализируется на производстве заварных пряников. В 2009 году было налажен выпуск заварного печенья. На сегодняшний день производственная мощность составляет 600 пряников в минуту. Продукция предприятия выпускается под собственной торговой маркой («Лавка радости»), а также под торговыми марками заказчиков. Кондитерские изделия фабрики широко представлены в розничных сетях в большинстве регионов страны.
По состоянию на 05 июля 2018 года субъекты МСП Тульской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 699 млн рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь заемные средства на сумму 1,1 млрд рублей.
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 05 июля 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 10,7 тысяч гарантий и поручительств на сумму свыше 190 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 243,1 млрд рублей.
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