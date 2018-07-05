Тульский производитель заварных пряников развивает производство при поддержке Банка ВТБ и Корпорации МСП

Один из ведущих тульских производителей кондитерской продукции ООО «Сладкий дом» получил финансирование на сумму 26 млн рублей для приобретения оборудования. Кредитную линию предприятию открыл Банк ВТБ при обеспечении в виде поручительства Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

По условиям Программы предприятия в категории малый бизнес получают финансирование по ставке не выше 10,6%, предприятия в категории средний бизнес — не выше 9,6%.

В результате реализации проекта фабрика расширит линейку выпускаемых изделий, увеличит объем реализации продукции, повысит эффективность производства и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие предприятия.

ООО «Сладкий дом», основанное в 2002 году в Туле, специализируется на производстве заварных пряников. В 2009 году было налажен выпуск заварного печенья. На сегодняшний день производственная мощность составляет 600 пряников в минуту. Продукция предприятия выпускается под собственной торговой маркой («Лавка радости»), а также под торговыми марками заказчиков. Кондитерские изделия фабрики широко представлены в розничных сетях в большинстве регионов страны.

По состоянию на 05 июля 2018 года субъекты МСП Тульской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 699 млн рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь заемные средства на сумму 1,1 млрд рублей.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 05 июля 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 10,7 тысяч гарантий и поручительств на сумму свыше 190 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 243,1 млрд рублей.