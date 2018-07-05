ФАС призвала повышать устойчивость туристического рынка 

Властям и туроператорам следует работать над повышением устойчивости всей системы рынка туруслуг, чтобы нивелировать проблемы подобные ситуации с "Натали Турс", заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
В четверг Артемьев находится в Красноярске, где обсуждает с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом вопросы конкуренции.
"Компаний много. Нас беспокоит не то, что их много, а что часто такие события (происходят — ред.), когда потребитель страдает. Это недоработка федеральных органов исполнительной власти. Потому что мы уже много лет говорим о качественных резервирующих мощностях, системе взаимозаменяемости, фондах, которые должны в таких страховых случаях сразу же … (предоставлять гражданам — ред.) все услуги, которые компания не оказала. Сегодня эта система оказалась не очень устойчивой на прочность. Нужно работать еще на эту тему", — сказал Артемьев, отвечая на вопрос о том, как повлияет ситуация с "Натали Турс" на конкуренцию на туристическом рынке.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Руководство туроператора объясняет ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания, в частности сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая в Испании сторона — компания W2Meet.
Ранее глава "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что не исключает продажу компании.
Арьемьев сообщил, что о подаче ходатайства о возможной покупке компании ему неизвестно.
"Мне неизвестно, что кто-то подавал ходатайство. Я ничего про это не знаю", — сказал глава ФАС.