«Натали Турс» начала выплату компенсаций за отмененные поездки

Туроператор "Натали Турс", испытывающий проблемы с июня, начал выплату компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам, сообщает компания.

"За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также компания предлагает компенсацию в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени.

"По оценке компании, только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов", — отмечает туроператор.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь , Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Руководство туроператора объясняет ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания. В частности, сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая сторона в Испании — компания W2Meet.

Компания аннулирует заказы до конца сентября, но не уходит с рынка. "Натали Турс" надеется получить положительный денежный поток, который позволит ей продолжать работу.