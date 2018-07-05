Ещё
«Натали Турс» начала выплату компенсаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Натали Турс» начала выплату компенсаций за отмененные поездки 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Туроператор "Натали Турс", испытывающий проблемы с июня, начал выплату компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам, сообщает компания.
"За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также компания предлагает компенсацию в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени.
"По оценке компании, только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов", — отмечает туроператор.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Руководство туроператора объясняет ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания. В частности, сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая сторона в Испании — компания W2Meet.
Компания аннулирует заказы до конца сентября, но не уходит с рынка. "Натали Турс" надеется получить положительный денежный поток, который позволит ей продолжать работу.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой8
Россия может остаться без военного транспортника54
Посидим дома: почему россияне не едут за границу28
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа18
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение