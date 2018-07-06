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Выплаты вкладчикам «Рублева» оценили в 12 млрд руб
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Выплаты вкладчикам «Рублева» оценили в 12 млрд руб 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
Симферополь, 6 июл — РИА Новости Крым. Агентство по страхованию вкладов выплатит около 12,2 миллиарда рублей вкладчикам московского банка «Рублев», у которого Центробанк РФ отозвал лицензию, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство.
"Согласно реестру обязательств АО КБ «Рублев» за выплатой страхового возмещения на сумму около 12,2 миллиарда рублей могут обратиться порядка 15,5 тысячи вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 9,5 миллиона рублей", — заявили в АСВ.
Ранее Центробанк РФ отозвал у коммерческого банка «Рублев» лицензию на осуществление банковских операций и аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В свою очередь Пенсионный фонд рекомендовал крымским пенсионерам, которые пользовались услугами этого банка, выбрать для получения пенсий другую кредитную организацию или почтовое отделение.
Выплаты вкладчикам «Рублева» будут осуществлять с 9 июля через Сбербанк, за исключением Крыма и Севастополя, а на полуострове этим вопросом будет заниматься РНКБ.
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