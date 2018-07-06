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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,41%
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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,41% 

Банки.ру 6 июля 2018
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июня составила 6,41% против 6,45% за вторую декаду. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в пятницу.
Таким образом, по сравнению с серединой июня ставка снизилась на 0,04 процентного пункта.
Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ значение показателя в 6,05% было зафиксировано в первой декаде июня, а во второй декаде максимальная ставка выросла впервые с октября 2017 года.
На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Напомним, с 26 марта текущего года ключевая ставка Банка России снижена на 0,25 п. п. — до 7,25% годовых. На последнем заседании 15 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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