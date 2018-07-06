Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,41%

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июня составила 6,41% против 6,45% за вторую декаду. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в пятницу.

Таким образом, по сравнению с серединой июня ставка снизилась на 0,04 процентного пункта.

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ значение показателя в 6,05% было зафиксировано в первой декаде июня, а во второй декаде максимальная ставка выросла впервые с октября 2017 года.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, с 26 марта текущего года ключевая ставка Банка России снижена на 0,25 п. п. — до 7,25% годовых. На последнем заседании 15 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.

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