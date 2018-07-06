Ещё
Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков снизилась до 6,41%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков снизилась до 6,41% 

Rambler News Service 6 июля 2018
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц в третьей декаде июня снизилась на 0,04 п.п. — до 6,41%, следует из сообщения ЦБ.
В первой декаде июня показатель составил 6,05%, во второй декаде июня — 6,45%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор «Аврора-БГ» приостановил работу Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg В Омске запустили вторую очередь комбикормового завода за 350 млн рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
Россию обвинили в попытке развалить НАТО46
На Украину надвигается катастрофа317
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру22
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение