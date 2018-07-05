«Ъ»: передача ОАК госкорпорации «Ростех» откладывается

Одобренный президентом РФ Владимиром Путиным план передать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) в Ростех столкнулся со сложностями. Как пишет газета "Коммерсантъ" , со ссылкой на свои источники, в первой версии президентского указа об этом появился пункт о создании единой компании на базе ОАК и холдинга Ростеха "Вертолеты России", но это не было согласовано с частными акционерами ОАК и "Вертолетов России".

В частности, это не было согласовано с акционерами из ОАЭ : при объединении компаний они могли требовать выкупа своих акций, оцениваемых в сумму свыше 30 млрд рублей. При этом, Минпромторг попытался исключить этот пункт из проекта, обратившись к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву , но тот потребовал "просчитать все еще раз", отмечает газета.

Издание напомнило, что вхождение ОАК в Ростех министерство прорабатывало с осени 2017 года, был разработан проект указа президента РФ о внесении акций ОАК в госкорпорацию в качестве имущественного взноса РФ. Тогда идея возникла на фоне споров о выделении авиастроителям 30 млрд рублей в 2019-2020 годах на проект среднемагистрального лайнера МС-21. При вхождении ОАК в госкорпорацию последняя была готова закрыть вопрос за свой счет, сняв нагрузку с бюджета. Ростех тогда стал бы не только комплектатором авиаузлов и агрегатов (его предприятия поставляют около 70% комплектующих для самолетов), но и производителем авиатехники.

Однако, при обсуждении проекта указа, как отмечает "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, возникли разногласия. Так, препятствием стал первый пункт документа, где речь шла об объединении ОАК с "Вертолетами России" в единую компанию, "имея в виду их последующую производственную и организационную интеграцию в рамках корпоративных процедур Ростеха". Такая формулировка была использована в одном из докладов Владимиру Путину главы Минпромторга Дениса Мантурова , отмечает "Коммерсантъ".

По его словам, президент поставил на документе визу: "Согласен", уточнив, что проводить преобразования целесообразно при фактическом объединении ОАК и "Вертолетов России". При этом изначально такой формы взаимодействия компаний не предполагалось, и речь шла об объединении производственных компетенций под началом единой управляющей компании, а не о слиянии их в одно юридическое лицо.

По данным источников газеты, доклад Мантурова был написан "сложно и витиевато" и именно из-за этого могла появиться резолюция про слияние двух активов. Кроме того, при объединении компаний появлялся риск возникновения права частных акционеров ОАК (91,68% акций у Росимущества , 5,11% у ВЭБа , 3,68% — у частных лиц) и "Вертолетов России" требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 закона об АО (по сведениям "Ъ", это в совокупности около 30 млрд рублей).

По информации газеты, по предложению Минпромторга премьер-министру Дмитрию Медведеву был направлен доклад, в котором предлагалось исключить пункт о создании единой авиапромышленной компании. При его согласии итоговая версия проекта указа была бы доработана и направлена Владимиру Путину вновь. Но ознакомившись с документом, премьер поставил резолюцию, согласно которой объединение ОАК и "Вертолетов России" возможно только в случае очевидного экономического эффекта. "Нужно еще раз все просчитать. Проработайте и доложите варианты развития компании дополнительно", — написал Медведев на докладе.

Ранее Денис Мантуров сообщал, что интеграция ОАК в состав Ростеха подразумевает, в том числе инвестиции госкорпорации в объеме 30-40 млрд рублей в течение трех лет в проект производства отечественного ближне— и среднемагистрального самолета МС-21. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Минпромторга о подключении госкорпорации "Ростех" к финансированию проекта создания самолета МС-21.

Ранее Ростех сообщал, что ОАК будет интегрирована в структуру госкорпорации в установленные сроки, если данное решение будет принято правительством и президентом.

Проект МС-21

МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО "Корпорация "Иркут" при участии ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске