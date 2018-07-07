Политический пиар, у которого нет шансов: эксперт прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, украинская газовая компания пытается выслужиться перед действующим руководством страны.

«Эта тема уже была отработана и нашла свое завершение в феврале текущего года. Не представляю, на что конкретно рассчитывает «Нафтогаз». На Украине сейчас начнется президентская кампания, а значит, видимо, надо как-то показывать текущему руководству, что оно не черевичками борщ хлебает», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом RT.

Фролов при этом добавил, что «в нынешнем положении, когда Стокгольмский арбитраж придумывает санкции там, где они не прописаны», может произойти все что угодно.

«Если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более чем политический пиар», — резюмировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики.