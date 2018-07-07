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Политический пиар, у которого нет шансов: эксперт прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
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Политический пиар, у которого нет шансов: эксперт прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, украинская газовая компания пытается выслужиться перед действующим руководством страны.
У нового иска, поданного в Стокгольмский арбитраж украинской компанией «Нафтогаз» против российского «Газпрома», нет никаких перспектив. Так считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Эта тема уже была отработана и нашла свое завершение в феврале текущего года. Не представляю, на что конкретно рассчитывает «Нафтогаз». На Украине сейчас начнется президентская кампания, а значит, видимо, надо как-то показывать текущему руководству, что оно не черевичками борщ хлебает», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом RT.
Фролов при этом добавил, что «в нынешнем положении, когда Стокгольмский арбитраж придумывает санкции там, где они не прописаны», может произойти все что угодно.
«Если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более чем политический пиар», — резюмировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики.
Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж получил исковое заявление от украинской компании «Нафтогаз». Документ содержит требование о пересмотре тарифа на транзит газа по контракту с российским «Газпромом». С помощью иска украинская сторона рассчитывает получить от РФ еще 11,58 миллиарда долларов.
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