«Мегафон» запустил сервис для поиска авиабилетов и туров «Мегафон. Путешествия»

«Мегафон» запустил туристический сервис для покупки билетов, бронирования отелей и покупки туров «Мегафон. Путешествия». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

«Мегафон. Путешествия» собирает на единой платформе предложений нескольких агрегаторов-партнеров. Сейчас сервис предлагает поиск билетов на основе Aviasales, бронирование отелей от Hotellook и пакетные туры от Level. Для бронирования понравившегося предложения необходимо перейти на сайт партнера.

«Мегафон» будет получать от партнеров вознаграждение за приведенных клиентов, а пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту «Мегафона» или обналичить.

Подобный сервис уже есть у других операторов связи — у МТС Tele2 . Однако, как отмечает издание, эти сервисы не позволяют выводить кэшбэк на банковскую карту.

Одновременно с этим размер кэшбэка у «Мегафона» чуть ниже, чем у конкурентов. «Мегафон» предлагает 1% за авиабилеты и 2,7% за отели, тогда как МТС предоставляет кэшбэк за авиабилеты в 3% и 6% за отели. У Tele2 — 1% при покупке авиабилетов и до 4% при бронировании отелей.