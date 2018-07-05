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«Мегафон» запустил сервис для поиска авиабилетов
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«Мегафон» запустил сервис для поиска авиабилетов и туров «Мегафон. Путешествия» 

RB.ru 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
«Мегафон» запустил туристический сервис для покупки билетов, бронирования отелей и покупки туров «Мегафон. Путешествия». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
«Мегафон. Путешествия» собирает на единой платформе предложений нескольких агрегаторов-партнеров. Сейчас сервис предлагает поиск билетов на основе Aviasales, бронирование отелей от Hotellook и пакетные туры от Level. Для бронирования понравившегося предложения необходимо перейти на сайт партнера.
«Мегафон» будет получать от партнеров вознаграждение за приведенных клиентов, а пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту «Мегафона» или обналичить.
Подобный сервис уже есть у других операторов связи — у МТС и Tele2. Однако, как отмечает издание, эти сервисы не позволяют выводить кэшбэк на банковскую карту.
Одновременно с этим размер кэшбэка у «Мегафона» чуть ниже, чем у конкурентов. «Мегафон» предлагает 1% за авиабилеты и 2,7% за отели, тогда как МТС предоставляет кэшбэк за авиабилеты в 3% и 6% за отели. У Tele2 — 1% при покупке авиабилетов и до 4% при бронировании отелей.
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