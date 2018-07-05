AliExpress запустила в России интернет-площадку Taobao

AliExpress запустила в России торговую интернет-площадку Taobao

Входящая в Alibaba Group компания AliExpress с 5 июля запустила в России в тестовом режиме торговую интернет-площадку Taobao. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей группы.

В тестовом режиме для пользователей будут доступны около 3 млн товаров из категорий одежды, продукции для детей и аксессуаров для техники. Каждый месяц ассортимент товаров будет расширяться на один миллион товарных наименований, но при этом не будет пересекаться с предложением самого AliExpress, обещают в Alibaba.

Ранее Taobao не был представлен в России, хотя зачастую его ассортимент перепродавался на российском рынке через другие площадки. Теперь Taobao будет работать с россиянами напрямую и обещает доставлять посылки в срок от восьми дней (для крупных городов). Доставкой будет заниматься логистическая компания Cainiao, которая также входит в Alibaba Group.

Осенью 2017 года на базе AliExpress в России была запущена еще одна флагманская интернет-площадка Tmall.