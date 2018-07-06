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«Ъ»: несколько регионов могут лишиться субсидий на экспорт зерна
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«Ъ»: несколько регионов могут лишиться субсидий на экспорт зерна 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ИА Regnum
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ предложило сократить число регионов, получающих субсидии на перевозки зерна по железной дороге, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно документу, предыдущие субсидии продлят на год для Оренбургской, Курганской, Новосибирской и Омской областей, также в этот список добавлен Красноярский край.
Из перечня регионов, на которые распространялись субсидии, исключены Курская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.
Как следует из пояснительной записки, на 29 мая Минсельхоз согласовал субсидии более чем на 1,9 млрд рублей. В 2018 году ОАО «РЖД» выделено около 2 млрд рублей с предложением Минсельхоза выделить еще 1,4 млрд рублей.
Согласно задумке, пишет «Ъ», изменение географии субсидий позволит освободить мощности по хранению зерна, снизить переходящие запасы и увеличить закупочные цены в Приволжском, Уральском и Сибирском округах. По прогнозам, отмечает издание, в новом списке регионов производство зерна упадет на 19,8%, до 11,7 млн т, при потреблении до 8,4 млн т.
Эксперты отрасли, собеседники газеты, опасаются, что в связи с новой мерой, сократится прибыль производителей зерна до остановки деятельности некоторых компаний.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что сокращение списка регионов, где действуют субсидии, не эффективно, предлагая сконцентрироваться на сокращении логистических расходов для всех производителей и культур.
Один из опрошенных газетой экспертов уверен, что необходимо привести лимиты вывозимого с господдержкой зерна на 2018-2019 годы в соответствие с реальной востребованностью, а не сокращать число субсидируемых регионов.
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