Ещё
В центре Омска машины облили битумом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Омска машины облили битумом 

Омск Здесь 7 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Происшествие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Накануне, 6 июля, началось асфальтирование улицы Декабристов. Под дорожные работы, судя по фото в соцсетях, попала не только дорога, но и припаркованные вдоль нее автомобили.
Мнения омичей разошлись — одни пишут, что дорожники все сделали правильно, а автовладельцам нужно было смотреть на знаки дорожных работ и не оставлять там машины.
Другие считают, что фрезерование дороги провели еще в конце июня — срезали верхний слой асфальта, а о начале асфальтирования не сообщили. Комментаторы в соцсетях считают, что лучше было вызвать эвакуатор.
Чем закончится конфликт и будут ли автовладельцам компенсировать убытки, пока не сообщается. Впрочем, оптимисты убеждены, что достаточно приехать на хорошую мойку или купить специальный растворитель, чтобы очистить авто.
Фото: Аварийный Омск
Омск Здесь: последние новости
"Тепловой компании" не будут перекрывать газ В руководстве мэрии Омска стало больше женщин Бюджет Омска вырос на два миллиарда рублей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
На Украину надвигается катастрофа318
Россию обвинили в попытке развалить НАТО48
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение