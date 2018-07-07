В центре Омска машины облили битумом

Происшествие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Накануне, 6 июля, началось асфальтирование улицы Декабристов. Под дорожные работы, судя по фото в соцсетях, попала не только дорога, но и припаркованные вдоль нее автомобили.

Мнения омичей разошлись — одни пишут, что дорожники все сделали правильно, а автовладельцам нужно было смотреть на знаки дорожных работ и не оставлять там машины.

Другие считают, что фрезерование дороги провели еще в конце июня — срезали верхний слой асфальта, а о начале асфальтирования не сообщили. Комментаторы в соцсетях считают, что лучше было вызвать эвакуатор.

Чем закончится конфликт и будут ли автовладельцам компенсировать убытки, пока не сообщается. Впрочем, оптимисты убеждены, что достаточно приехать на хорошую мойку или купить специальный растворитель, чтобы очистить авто.