ЦБ оставил без лицензии еще один банк

Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта»

"Приказом Банка России от 5 июля… отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Таатта" акционерное общество Банк "Таатта"… Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха", — говорится в сообщении на сайте Центрального банка.

Отмечается, что банк "Таатта" является участником системы страхования вкладов.

С декабря 2004 года АО "Банк "Таатта" участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. В соответствии с действующим законодательством, если в отношении банка наступает страховой случай, к примеру, у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчику — физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выплачивается денежная компенсация — возмещение по вкладам в размере 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

По данным Центрального банка России, основными акционерами АО "Банк "Таатта" выступают несколько частных лиц. По открытым данным, чистые активы банка составляют более 8 млрд рублей, кредитный портфель — более 4 млрд рублей, обязательства перед населением — 5 млрд рублей.