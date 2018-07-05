ЦБ оставил без лицензии еще один банк

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Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банк России с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таатта" в Якутске, говорится в сообщении регулятора.
"Приказом Банка России от 5 июля… отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Таатта" акционерное общество Банк "Таатта"… Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха", — говорится в сообщении на сайте Центрального банка.
Отмечается, что банк "Таатта" является участником системы страхования вкладов.
С декабря 2004 года АО "Банк "Таатта" участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. В соответствии с действующим законодательством, если в отношении банка наступает страховой случай, к примеру, у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчику — физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выплачивается денежная компенсация — возмещение по вкладам в размере 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.
По данным Центрального банка России, основными акционерами АО "Банк "Таатта" выступают несколько частных лиц. По открытым данным, чистые активы банка составляют более 8 млрд рублей, кредитный портфель — более 4 млрд рублей, обязательства перед населением — 5 млрд рублей.
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