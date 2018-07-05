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Правительство Якутии озаботил банк «Таатта»
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Правительство Якутии обеспокоено ситуацией вокруг банка «Таатта» 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Правительство Якутии обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг банка "Таатта", который в эти дни ввел ограничения на расчетные счета своих клиентов, сообщает пресс-служба главы и правительства.
Филиалы банка закрыты, а в головном офисе образовались огромные очереди. Люди пытаются снять деньги со счетов, но средства выдают только физлицам лишь до 30 тысяч рублей.
"На сегодняшний день Центральным банком России банковская лицензия у АО "Банк "Таатта" не отозвана. Тем не менее, за последние два дня банком сокращены объёмы выдачи денежных средств населению и индивидуальным предпринимателям. В связи с выездом руководства банка за пределы республики обсудить текущую ситуацию с руководством не представилось возможным", — сообщил пресс-службе и. о. первого вице-премьера Алексей Стручков.
С декабря 2004 года АО "Банк "Таатта" участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. В соответствии с действующим законодательством, если в отношении банка наступает страховой случай, к примеру, у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчику — физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выплачивается денежная компенсация — возмещение по вкладам в размере 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей. Такое положение дел не устраивает якутских предпринимателей, у которых в банке "Таатта" были крупные вложения.
По данным Центрального банка России, основными акционерами АО "Банк "Таатта" выступают несколько частных лиц. По открытым данным, чистые активы банка составляют более 8 млрд рублей, кредитный портфель — более 4 млрд рублей, обязательства перед населением — 5 млрд рублей.
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