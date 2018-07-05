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Фармкомпании пригрозили ростом цен на лекарства
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Фармкомпании пригрозили ростом цен на лекарства 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российские фармацевтические ассоциации заявили, что из-за новых требования к маркировке лекарств медицинские препараты могут подорожать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение компаний к властям.
По данным РБК, в прошлом году в стране начался эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрихкодом. По словам производителей, весной 2018-го правительство решило добавить в систему маркировки механизмы криптозащиты, что потребует от компаний «незапланированных временных и материальных расходов».
Замглавы Федеральной налоговой службы РФ Андрей Батуркин называл криптографию при маркировке лекарств требованием ФСБ.
Фармкомпании отметили, что уже вложили «значительные инвестиции в закупку необходимого оборудования». Криптозащита означает, что код для каждой упаковки лекарств будет генерировать не производитель, а специальное программное обеспечение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В обращении говорится, что новые требованию приведут «к снижению экспортного потенциала и изоляции отечественной фармацевтической индустрии».
В ЦРПТ при этом заявили, что от производителей не потребуется затрат на оборудование. Компания инвестирует в проект маркировки более десяти миллиардов рублей.
Ранее СМИ сообщали, что из-за введения новых маркировок цены на молочные продукты в России могут вырасти на 15–20 процентов, а в некоторых категориях — до 40 процентов. Производителям для нанесения уникального кода на каждый продукт потребуется оснастить производство дополнительным оборудованием.
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