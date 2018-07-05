Фармкомпании пригрозили ростом цен на лекарства

Российские фармацевтические ассоциации заявили, что из-за новых требования к маркировке лекарств медицинские препараты могут подорожать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение компаний к властям.

По данным РБК, в прошлом году в стране начался эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрихкодом. По словам производителей, весной 2018-го правительство решило добавить в систему маркировки механизмы криптозащиты, что потребует от компаний «незапланированных временных и материальных расходов».

Фармкомпании отметили, что уже вложили «значительные инвестиции в закупку необходимого оборудования». Криптозащита означает, что код для каждой упаковки лекарств будет генерировать не производитель, а специальное программное обеспечение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В обращении говорится, что новые требованию приведут «к снижению экспортного потенциала и изоляции отечественной фармацевтической индустрии».

В ЦРПТ при этом заявили, что от производителей не потребуется затрат на оборудование. Компания инвестирует в проект маркировки более десяти миллиардов рублей.