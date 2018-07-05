Главгосстройнадзор Подмосковья оштрафовал застройщиков на 87,6 млн руб. с начала года

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) оштрафовало застройщиков на 87,6 млн руб. с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова начальника Артура Гарибяна.

«С начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесены постановления на сумму 87,6 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила порядка 55 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Главгосстройнадзором 2 июля было рассмотрено 33 дела об административных правонарушениях, по 26 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 2 млн 901 тыс. руб. За нарушение требований нормативных документов в строительстве — 21 постановление на 2 млн 740 тыс. руб., одно постановление за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 100 тыс. руб., четыре постановления на 61 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод. В отношении двух строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения.